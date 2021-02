Pendolaria 2021, Legambiente: "Trasporti napoletani sono un dramma"

I pendolari napoletani non avevano bisogno di conferme sullo stato pietoso del trasporto pubblico a Napoli e in Campania. Ma a rafforzare le percezioni dei viaggiatori è arrivato, puntuale come sempre, il rapporto Pendolaria 2021 di Legambiente, che analizza le linee ferroviarie locali del Belpaese. E puntuale è anche l'ultimo posto nella speciale graduatoria che Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea, raccolte sotto il marchio Eav, conquistano ormai da diversi anni.

Per queste tre linee, il rapporto recita che "...la situazione non è certo migliorata. La situazione era già drammatica per treni vecchi, corse tagliate e degrado". Basti pensare che dal 2010 al 2016, le corse delle tre principali linee della Circum sono passate da 520 a 360 al giorno. "Fortunatamente - afferma Maria Teresa Imparato, presidente di Legambiente Campania - sono arrivati fondi dal Governo per l'acquisto di treni. Ma l'ammodernamento che l'Eav porta avanti è troppo lento e, quindi, non percepibile dalla popolazione".

Il rapporto non risparmia critiche all'Anm: "Le stazioni sono bellissime - prosegue la Imparato - ma la frequenza dei treni è ancora molto lontana dagli standard minimi europei". Il quadro desolante del trasporto pubblico locale napoletano spinge i cittadini a un maggiore utilizzo dei mezzi privati, con conseguenze gravi sia in termini economici che in termini di inquinamento ambientale: "Ecco perché - conclude la numero uno di Legambiente - è auspicabile che la politica cambi marcia e non utilizzi i trasporti solo per le sue passerelle".