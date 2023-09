Piove e le linee vesuviane si allagano. Eav annuncia che agirà in danno del Comune

Eav segnala "moltissimi problemi oggi sulle linee vesuviane a causa delle violente piogge".

La forte intensità delle precipitazioni, allagando le strade in diversi comuni, lungo la tratta, in particolare ha determinato il fermo dei treni sulla sede ferroviaria, a sua volta allagata. La situazione più problematica, secondo quanto riferisce Eav, nel territorio di Castellammare di Stabia.

Treni fermi per ore

L'acqua piovana "attese le condizioni non ricettive di tutta la rete fognaria afferente le strade del Comune in località Pioppaino, si è riversata da via Savorito, attraversando un cancello, sulla sede ferroviaria in una quantità tale da fermare la circolazione dei treni per ore, causando gravi danni alla Società ed ingenti disagi a tutti i cittadini che usufruiscono del servizio ferroviario da Napoli a Sorrento", scrive Eav in una nota in cui precisa di avere da tempo avvisato il comune stabiese della problematica chiedendo la pulizia dei canali fognari su via Savorito. "Considerato che ad oggi nulla è stato fatto per risolvere o lenire la problematica, EAV ha avvisato il Comune che agirà in danno eseguendo materialmente la pulizia delle fognature su via Savorito qualora il Comune non comunichi il suo immediato intervento".