Eav, ripristinata la circolazione ferroviaria sull'intera linea Napoli-Poggiomarino

Dopo il deragliamento di un treno avvenuto nella giornata di lunedì, dalle ore 11.45 è stata ripristinata la circolazione ferroviaria sull’intera linea Napoli-Poggiomarino della Circumvesuviana. E' quanto annunciato da Eav.

Il primo treno da Napoli per Poggiomarino, il 4117, è partito alle ore 11.47, mentre il primo in partenza da Poggiomarino per Napoli, il 4116, delle ore 11:40, è partito con 20 minuti di ritardo.