Circum, scatta l'orario estivo: sospese linee per Baiano e San Giorgio

Scatta l'orario estivo per la Circumvesuviana, che vuol dire riduzione delle corse fino al 10 settembre 2024. La novità principale è che da oggi, 1 luglio, le linee Napoli-Baiano e Napoli-Volla-San Giorgio sono state sospese. Per la seconda si tratta di una consuetudine. Per Baiano, invece, la motivazione è da ricercare nei lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della linea.

"La Napoli-Sorrento non subirà tagli estivi - spiega Gennaro Conte, segretario di Orsa Trasporti - Invece, sulle linee per Sarno e Poggiomarino in diversi orari tra un treno e l'altro passeranno 72 minuti, un'ora e dodici. Poi c'è la chiusura della Napoli-Baiano per lavori. Secondo noi si poteva fare diversamente, in diverse occasioni Circumvesuviana ha realizzato lavori di notte, proseguendo il servizio di giorno".

Per ovviare al disagio, Eav ha predisposto un servizio sostitutivo con gli autobus: "Per noi non è sostitutivo - afferma Conte - perché i bus non attraversano tutti i Comuni. Per esempio, il bus percorre da Baiano a Nola e poi prende l'autostrada. Inoltre, ferma sulle strade a scorrimento veloce che non sono al centro dei paesi, costringendo i cittadini a ulteriori spostamenti. Il Comune di Casalnuovo, per esempio, è completamente escluso. Inoltre, siamo preoccupati che la Napoli-Baiano faccia la fine della Benevento-San Felice a Cancello, chiusa da tre anni. Ci dica l'Eav quali sono le priorità: il bilancio o il servizio".

La risposta dell'azienda

Contattato da NapoliToday, Mario D'Avino, direttore produzione del servizio ferroviario di Eav, fa sapere che la linea oggi sospesa riaprirà il prossimo 11 settembre, tranne il tratto Volla-Napoli che resterà chiuso per tre anni (sempre per lavori): "Il treno a Volla devierà a San Giorgio e, poi, proseguirà verso Napoli, oppure i cittadini dovranno prendere un nuovo treno". In merito alle grandi attese, D'Avino vuole precisare una cosa: "E' vero che sulla linea per Sarno ci sono alcuni buchi che portano l'attesa a 72 minuti, ma si tratta di orari morbidi, non di punta. Rispetto al 2023, abbiamo aggiunto 11 corse su Sarno". Sulla possibilità di realizzare i lavori di notte, il dirigente spiega: "Lavorare solo nelle ore notturne avrebbe allungato i tempi. Poi, c'è da considerare che parliamo di una linea che nel periodo estivo perde il 45 per cento dei passeggeri. Abbiamo chiuso accordo con Air per le corse su gomma su 5 direttrici". In linea generale, le corse saranno 198: "Saranno 58 sulla Napoli-Sorrento, a cui si aggiungono 8 Campania Express, 38 su Poggiomarino e 42 su Sarno".