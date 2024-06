Riparte Cioé, laboratorio d'arte: 100 giovani protagonisti su Raiplay

Cento giovani, cento aspiranti artisti, ballerini, cantanti, attori, comici, musicisti. Sono i protagonisti della seconda edizione di Cioè, che sta per Centro interdisciplinare opportunità espressive. Si tratta di un laboratorio diretto da Lello Arena e sostenuto dal Comune di Napoli per realizzare un corso trimestrale multidisciplinare. Un corso fatto di lezioni quotidiane, coach, masterclass e ospiti speciali come Nicola Piovani, Francesco Cicchella, Enzo Decaro, Alla fine del percorso, i giovani artisti saranno lanciati sul palco di piazza Plebiscito, così come avvenuto nel 2023, come apertura degli spettacoli della rassegna "Estate a Napoli".

La novità del 2024 è la partnership con Raiplay. Il canale digitale della tv di Stato, infatti, ha in programma un vero e proprio talent, con riprese durante le lezioni, confessionali, momenti di gioia o di scoramento del percorso. Il format andrà in onda a partire dal 22 ottobre prossimo. "Perché Napoli? - ha spiegato il direttore Rai dei Contenuti digitali Maurizio Imbriale - perché qui c'è una fucina di talenti incredibile. Basta vedere il cinema, la fiction, la musica, il teatro, la letteratura: sono settori in cui Napoli primeggia".

Entusiasta il direttore artistico Lello Arena: "Siamo una comunità artistica forte. Le idee buone vanno solo difese, non è necessario fare altro. Tutto ciò è possibile solo perché siamo a Napoli". La conferenza stampa di presentazione si è tenuta nell'auditorium di Porta del Parco, a Bagnoli: "Questa è un'opportunità per i ragazzi - ha affermato il sindaco Gaetano Manfredi - ma anche per la città e per Bagnoli stesso. Restituiremo presto questo pezzo di territorio ai cittadini".