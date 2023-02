Cinema Metropolitan a rischio addio, Borrelli e Simioli: "Deve restare, è simbolo di Napoli"

La città di Napoli rischia di dire addio all'ennesima storica attività? Il cinema Metropolitan in via Chiaia potrebbe chiudere i battenti.

Secondo quanto riferito dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli ed il conduttore radiofonico Gianni Simioli, infatti, Intesa San Paolo Imi, proprietaria della struttura in cui risiede il cinema-teatro a Palazzo Cellamare, starebbe cercando un nuovo affittuario.

“Noi ci opporremo con tutte le forze a questa decisione. Il Metropolitan è un simbolo culturale ed affettivo della città e deve restare, perderlo significherebbe lasciar andar via un altro pezzo di Napoli. Inoltre, comunque, ci appelleremo alla Soprintendenza in quanto l’area è vincolata alla presenza di un cinema o un teatro. Un’altra sala bingo o un centro commerciale? No, grazie, qui serve la cultura per mantenere lo spirito identitario e non altre forme di consumismo che rendono le città tutte identiche tra loro", è l'appello dell'on. Borrelli e di Simioli.