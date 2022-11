Manfredi: "Al cimitero problemi da decenni, servono interventi di manutenzione straordinaria"

"Stiamo lavorando per dare una risposta a problemi che ci sono da decenni. Oggi abbiamo un cimitero che richiede interventi di manutenzione straordinaria, soprattutto da parte dei proprietari delle cappelle provate e delle confraternite. Noi interverremo dove la competenza è del Comune. In parallelo stiamo accelerando le procedure di recupero delle salme che sono state interessate dai crolli perché, dopo il dissequestro di poche settimane fa, adesso insieme ai vigili del fuoco sono iniziate le operazioni". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, a margine delle celebrazioni per la giornata dei defunti, ha parlato della situazione del cimitero di Poggioreale.

Il primo cittadino è tornato anche sui crolli: "Abbiamo incontrato i comitati dei parenti per manifestargli la vicinanza dell'amministrazione e il massimo impegno da parte nostra per poter procedere rapidamente a una dignitosa sepoltura delle salme che sono state interessate dai crolli. E anche l'impegno a farli partecipare a tutte le opere di recupero e di riconoscimento".