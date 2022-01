Cimitero di Poggioreale, prorogata la chiusura: si attendono nuove disposizioni dall'autorità giudiziaria

Il Cimitero di Poggioreale resta chiuso, in attesa di nuove disposizioni dell'autorità giudiziaria sulla base del decreto di sequestro del Tribunale. E' quanto rende noto il Comune di Napoli, che ha comunicato la proroga della chiusura.

Il cimitero Monumentale era stato interessato da un importante crollo avvenuto nelle scorse settimane. Le congreghe interessate dal crollo sono "Bianchi dei Dottori di Maria degli Angeli e San Giovanni Battista della disciplina (Limoncello)" e "Immacolata Concezione e S. Gioacchino a sopramuro al Carmine 1". Il crollo ha interessato circa il 30% della struttura dei due edifici e in particolare l'area in corrispondenza degli ingressi principali (lato Sud).

In attesa di nuove disposizioni dell'autorità giudiziaria, sulla base del decreto di sequestro del Tribunale, il cimitero Monumentale di Poggioreale, interessato da un crollo avvenuto nelle scorse settimane, resta chiuso. — Comune di Napoli (@ComuneNapoli) January 19, 2022

Cimitero di Poggioreale, i contatti per fornire assistenza ai familiari dei defunti rimasti coinvolti dal crollo

Il Comune di Napoli, d'intesa con la Curia e gli Enti Titolari del censimento dei loculi, è impegnata già dalle scorse settimane a garantire assistenza alle famiglie dei defunti rimasti coinvolti dal crollo al cimitero di Poggioreale.



Questi i contatti delle Arciconfraternite utile a reperire le necessarie informazioni: 081.5516753, dalle ore 9 alle 17. Per avere informazioni sulla congrega "Bianchi dei Dottori di S. Maria degli Angeli" è possibile chiamare anche il numero 360.841037 al quale risponderà un incaricato della Confraternita per avere notizie in merito all'evento e alla gestione delle fasi successive.



Sono attive, per la richiesta di informazioni, anche le seguenti caselle di posta elettronica: s.gioacchino1@libero.it per la cappella di "S. Gioacchino sopramuro al Carmine 1" e arc.oratorioaloreto@libero.it per la cappella "Bianchi dei Dottori di S. Maria degli Angeli".