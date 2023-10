Anche Bacoli avrà il suo piccolo 'Cimitero delle Fontanelle': la novità

"È l’ossario comunale. Ed era abbandonato da 50 anni. Abbiamo deciso di dargli nuova dignità. Ci siamo quasi. Bacoli avrà il suo piccolo Cimitero delle Fontanelle. È la nostra storia. Qui riposano oltre 30.000 figli della nostra terra. Ma anche tanti inglesi, americani, tedeschi, cinesi. Qui sono raccolti i resti di chi ha vissuto qui, dal 1700 ad oggi. Ancora prima che diventassimo comune autonomo. Sono contadini, mamme, soldati, pescatori. Siamo noi. Non potevamo accettare che la storia bacolese marcisse nel degrado. Era un ammasso indefinito di ossa, bare, terreno. Per questo, abbiamo avviato i lavori di recupero. È un’opera pubblica dal grande valore storico, morale e sociale. Tra le più importanti che siamo riusciti a realizzare. Perché il grado di civiltà di un popolo si misura dal modo in cui cura il proprio cimitero. Non esiste futuro, se non si protegge il proprio passato". Così il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione in un post sui social parlando del recupero dell'ossario comunale.

"Potrà essere attraversato da tutti i cittadini. Per una preghiera, un saluto. Al Cimitero di Cappella. Sotto la chiesa. Qui riposano le nostre radici. Ringrazio l’Area VI del Comune di Bacoli ed il capoarea Giovanni Capuano, per aver reso possibile questo atto di civiltà. Ringrazio l’assessore Mariano Scotto di Vetta, che da anni lavora a questo atto di giustizia. Lo inaugureremo il 1 Novembre, ore 15: come primo momento pubblico per onorare i nostri defunti. L’ossario comunale apre alla città. Apre a tutti. I nostri cari estinti riposano finalmente in un luogo dignitoso. Insieme, ci siamo riusciti. Un passo alla volta", aggiunge il primo cittadino bacolese.