Apre il primo Christmas Village del Centro direzionale (VIDEO)

Non avrà l'atmosfera dei mercatini di Monaco di Baviera, ma un Christmas village al Centro direzionale resta una notizia rilevante. Non fosse altro perché questa parte della città è sempre stata vissuta di giorno per lavoro e solo raramente con eventi che ne hanno prolungato la vita sociale nelle ore serali.

Diciotto stand di oggetti natalizi ed enogastronomici, animeranno il Centro fino al 20 dicembre. Non mancheranno eventi musicali e di intrattenimento. La pioggia ha rovinato l'inaugurazione a i commercianti prenderanno posto solo nei prossimi giorni, ma il Comunedi Napoli punta molto sulla delocalizzazione dei flussi di cittadini e turisti. Tanto da riconoscere per l'iniziativa un plus di fondi oltre ai 150mila euro affidati alla IV Muncipalità per le luminarie. Nel video le dichiarazioni dell'assessore comunale alle Attività produttive Teresa Armato e della presidente municipale Maria Caniglia.