La decisione del Tribunale di Napoli: Federica ora è Christian (e non ha dovuto cambiare sesso)

Christian ha 34 anni, è di Pozzuoli. Per l'anagrafe è sempre stato Federica, ma ora il Tribunale di Napoli con una sentenza ha ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune puteolano di procedere alla rettifica dell'atto di nascita. Un risultato che Christian ha raggiunto senza essere costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico. "Ho una grave patologia - ha raccontato all'Ansa - Se i valori migliorano si potrebbe fare, però è un percoso abbastanza lungo".

Claudio Russo è l'avvocato che ha seguito il caso di Christian. Secondo lui la decisione del tribunale "va a piantare una pietra miliare nel cammino che porta i transgender alla visibilità sociale del fenomeno", sottolineando che ha agito "in linea con quanto disposto già dai Tribunali di Messina, Roma, Rovereto, Siena e Trapani, aderendo pienamente all'indirizzo della Corte Costituzionale".

Federica sin dall'età di otto anni si era percepita all'interno di un corpo sbagliato. Non sapeva che, in Italia, era possibile cambiare sesso e solo a 19 anni aveva iniziato un percorso. Successivamente era emersa una problematica renale che ne aveva fermato i propositi. Federica però non si era arresa, voleva diventare Christian, anzi voleva essere Christian, perché lo era sempre stata.

"Volevo cambiare la mia vita - racconta ancora Christian - non pensavo fosse possibile iniziare un percorso di transizione da donna a uomo qui in Italia, soprattutto a Napoli, ma mi sbagliavo. Iniziai a documentarmi su internet su quali fossero le strutture disponibili. Contattai il policlinico per la parte endocrinologica, poi anche per quella psicologica e psichiatrica".

"Rilevante è che la Corte ha motivato la sua scelta anche sull'esperienza di vita di Christian, il quale ha sempre sentito di avere un'identità di genere differente da quella biologica - ha aggiunto l'avvocato Russo - Grazie a questa consapevolezza, unita al percorso avviato e concluso, con il trascorrere del tempo ha raggiunto finalmente la sua armonia ed il suo equilibrio psichico". Fin qui è stato necessario intraprendere il percorso di transizione fisica di genere per modificare i propri dati anagrafici "ciò perché la legge 164/1982 disponeva l'indispensabilità del trattamento medico-chirurgico ai fini delle modificazioni dei caratteri sessuali". "La giustizia non resta, però, sorda ai cambiamenti sociali - ha concluso il legale - e si adegua alle modifiche ed alle evoluzioni del mondo reale e dinanzi a chi chiedeva di prendere posizione rispetto alla rettifica dei dati anagrafici, in caso in cui la persona non volesse o, peggio, non potesse provvedere al cambio fisico di genere, ha finalmente cambiato rotta".