Chocoland, doppio appuntamento in autunno al Vomero e nel centro di Napoli

Torna a Napoli il tradizionale appuntamento autunnale con "Chocoland", la principale rassegna fieristica del Sud Italia dedicata al mondo del cioccolato.

Previsto in città un doppio appuntamento con gli stand ricchi di golosità. Il primo è fissato dal 26 ottobre al 1° novembre al Vomero. Le strade collinari interessate dall'evento saranno piazza Vanvitelli, via Scarlatti e via Luca Giordano.

Un successivo appuntamento con "Chocoland" è previsto, poi, dal 15 al 19 novembre in piazza Municipio.