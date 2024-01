Tangenziale, chiusure in arrivo: quali uscite e quando

Nuove chiusure per lavori in Tangenziale. Di seguito i dettagli.

Nella notte tra il 24 e il 25 gennaio

Tangenziale di Napoli informa che, per consentire lavori di miglioramento e adeguamento del viadotto "Arena Sant'Antonio" e della galleria "Vomero est", dalle 23:00 di questa sera, mercoledì 24, alle 6:00 di giovedì 25 gennaio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: sarà chiuso il tratto compreso tra Vomero e Arenella, verso Capodichino/autostrade. Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli di Vomero e di Camaldoli, in entrata verso Capodichino.

In alternativa si consiglia, per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Vomero, percorrere la viabilità ordinaria: via De Ruggiero, Via Omodeo, via Pigna, via Simone Martini, via Arenella, via Giotto, piazza delle Medaglie D'Oro, via Orsi, via Giacinto Gigante, via Marino e Cotronei, per rientrare sulla Tangenziale ad Arenella; per la chiusura dell'entrata di Vomero e di Camaldoli: Arenella; -sarà chiuso il tratto compreso tra Zona Ospedaliera e Vomero, verso Pozzuoli. Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli di Arenella e di Camaldoli, in entrata verso Pozzuoli.

In alternativa si consiglia per la chiusura del tratto, dopo l'uscita obbligatoria a Zona Ospedaliera, percorrere la viabilità ordinaria: via Antonio Cardarelli, via Antonino D'Antona, via Pietro Castellino, via Undici Fiori del Melarancio, via Saverio Altamura, via Gioacchino Rossini, via Luigi Caldieri, Raccordo Vomero/Via Pigna, Raccordo Soccavo, per rientrare sulla Tangenziale a Vomero; per la chiusura dell'entrata di Arenella e Camaldoli: Vomero.

Per consentire diverse lavorazioni, dalle 23:00 di questa sera, mercoledì 24, alle 6:00 di giovedì 25 gennaio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: sarà chiusa l'entrata di Agnano, verso Pozzuoli, per consentire lavori di manutenzione delle opere in verde, e in alternativa si consiglia di entrare a Fuorigrotta; sarà chiusa l'entrata di Italia 90, in entrambe le direzioni, Pozzuoli e Capodichino/autostrade, per consentire lavori di manutenzione e posa cavi, e in alternativa si consiglia di entrare a Fuorigrotta.

Nella notte tra il 25 e il 26 gennaio

Tangenziale di Napoli informa che, per consentire lavori di adeguamento e miglioramento della galleria "Monte Sant'Angelo ovest", dalle 23:00 di giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Fuorigrotta e Agnano, verso Pozzuoli.

Contestualmente, sarà chiusa l'area di servizio "Agnano ovest" situata all'interno del tratto.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Fuorigrotta, percorrere la viabilità ordinaria: via Cintia, via Terracina, via Nuova Agnano, via Agnano agli Astroni, per rientrare sulla Tangenziale alla stazione di Agnano, per proseguire verso Pozzuoli.

Per effetto del suddetto provvedimento sarà chiuso, per chi proviene dalla viabilità ordinaria, il ramo di allacciamento "Via Agnano agli Astroni/Tangenziale" denominato "Italia 90". In alternativa si potrà entrare alla stazione di Agnano.

Per le due notti dal 25 e 27 gennaio

Tangenziale di Napoli informa che, per consentire lavori di adeguamento e miglioramento della galleria "Vomero est", sarà chiuso il tratto compreso tra Camaldoli e Arenella, verso Capodichino/autostrade, nei seguenti giorni e orari: dalle 23:00 di giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 gennaio; dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 27 gennaio.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Camaldoli, percorrere la viabilità ordinaria: via Gabriele Jannelli, via Simone Martini, via Arenella, via Giotto, piazza Medaglie D'Oro, via Giuseppe Orsi, via Giacinto Gigante, via Marino e Cotronei, per rientrare sulla Tangenziale ad Arenella.

Nella notte tra il 25 e il 26 gennaio

Tangenziale di Napoli informa che, per consentire attività di ispezione della galleria "Capodimonte", dalle 23:00 di giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 gennaio, sarà chiusa la stazione di Capodimonte, con le seguenti modalità: sarà chiusa l'uscita, per chi proviene da Pozzuoli e da Capodichino/autostradem e un alternativa si consiglia per chi proviene da Pozzuoli, vista la chiusura del tratto Camaldoli-Arenella, verso Capodichino/autostrade, chi proviene da Pozzuoli dovrà uscire obbligatoriamente a Camaldoli; per chi proviene da Capodichino/autostrade: Zona Ospedaliera sarà chiuso lo svincolo esterno di entrata, per chi proviene da viale Colli Aminei. In alternativa si consiglia di percorrere la rampa esterna di entrata da Museo Nazionale.

Nella notte tra il 26 e il 27 gennaio

Tangenziale di Napoli informa che, per consentire lavori di manutenzione delle opere in verde, dalle 23:00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabato 27 gennaio, sarà chiusa l'entrata di Corso Malta, verso Capodichino/autostrade. In alternativa si consiglia di entrare a Capodichino.