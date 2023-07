Diverse chiusure interesseranno la prossima notte la Tangenziale di Napoli. Saranno interdetti al traffico infatti il tratto Doganella-Corso Malta in direzione Pozzuoli, il tratto Camaldoli-Arenella in direzione Capodichino, e resterà chiusa la stazione di Capodimonte.

La chiusura del tratto Doganella-Corso Malta direzione Pozzuoli

Causa lavori di pavimentazione, tra le 23 di oggi 3 luglio e le 6 di martedì 4 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Doganella e Corso Malta, verso Pozzuoli. Contestualmente, sarà chiusa anche l'area di servizio Doganella ovest, situata all'interno del suddetto tratto.

In alternativa si consiglia – scrive Tangenziale Spa – dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Doganella, “di percorrere la viabilità ordinaria: viale Umberto Maddalena, via Nuova del Campo, via Don Giovanni Bosco, Piazza Carlo III, via S. Alfonso Maria de' Liguori, via Arenaccia, calata Ponte di Casanova, piazza Nazionale, via Nuovo Poggioreale, Corso Malta e rientrare sulla Tangenziale alla stazione di Corso Malta”.

La chiusura del tratto Camaldoli-Arenella in direzione Capodichino

Per consentire lavori di adeguamento e miglioramento della galleria "Vomero est", dalle 23 di questa sera, lunedì 3, alle 6 di martedì 4 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Camaldoli e Arenella, verso Capodichino.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Camaldoli il consiglio è di – scrive Tangenziale Spa – “percorrere la viabilità ordinaria: via Gabriele Jannelli, via Simone Martini, via Arenella, via Giotto, Piazza Medaglie D'Oro, via Giuseppe Orsi, via Giacinto Gigante, via Marino e Cotronei e rientrare sulla Tangenziale alla stazione di Arenella”.

La chiusura della stazione di Capodimonte

Per consentire attività di ispezione del cavalcavia di svincolo, dalle 23 di questa sera, lunedì 3, alle 6 di martedì 4 luglio, sarà chiusa infine la stazione di Capodimonte in uscita da entrambe le provenienze, Pozzuoli e Capodichino/Autostrade.

Spiegano da Tangenziale: “In alternativa si consiglia di uscire a Zona Ospedaliera; svincolo esterno di entrata, per chi proviene da viale Colli Aminei. In alternativa si consiglia di utilizzare la rampa di entrata con provenienza Museo Nazionale”.