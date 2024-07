Chiusure Galleria Laziale e Quattro Giornate: giorni e orari

Dal 22 al 25 luglio, nell’ambito della progettazione esecutiva, fornitura e installazione, compresi i lavori necessari, di un sistema integrato intelligente delle gallerie stradali del Comune di Napoli, la chiusura al traffico veicolare delle Gallerie 4 Giornate e Laziale è stata riprogrammata come segue:

- la Galleria 4 Giornate:

- dalle ore 22:00 del 22/07/2024 alle ore 02:00 del 23/07/2024;

- dalle ore 22:00 del 23/07/2024 alle ore 06:00 del 24/07/2024.

- la Galleria Laziale:

- dalle ore 02:00 alle ore 06:00 del 23/07/2024;

- dalle ore 22:00 del 24/07/2024 alle ore 06:00 del 25/07/2024

Durante la chiusura della Galleria 4 Giornate, i veicoli diretti a Fuorigrotta dovranno utilizzare la corsia riservata della Galleria Laziale.

Durante la chiusura della Galleria Laziale si propone il seguente percorso alternativo:

- chiusura corsia riservata: i veicoli dovranno percorrere la Galleria IV Giornate;

- chiusura corsia direzione Sannazzaro, i veicoli potranno percorrere:

via Caravaggio – via Alessandro Manzoni- via Orazio;

via Nuova Cinthia - tangenziale di Napoli direzione Capodichino – uscita zona centro;

via Diocleziano – viale Cavalleggeri d’Aosta – via Pasquale Leonardi Cattolica – discesa Coroglio – via Posillipo.