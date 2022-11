Chiusura del tratto di strada tra via Manzoni e via Petrarca, le deviazioni delle linee bus

Per la chiusura del tratto di strada tra via Manzoni (civico 304) e via Petrarca, sono temporaneamente deviate le linee bus C21 e C31.

La linea C21, rende noto Anm, non raggiunge Capo Posillipo ma limita la corsa alla rotatoria via Manzoni-via Petrarca. La C31, invece, attesta e limita la corsa a Torre Ranieri, altezza fermata 2251.