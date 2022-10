Via Imbriani chiusa per 24 ore per lavori: il traffico sarà deviato su via Salvator Rosa

Domani, venerdì 21 ottobre, sarà chiusa al transito veicolare via Imbriani nel tratto tra salita San Raffaele e largo Colosimo per consentire il ripristino del manto stradale da parte della società E-Distribuzione.

Gli interventi, inizialmente da svolgersi in due giornate lavorative, sono stati riorganizzati per essere realizzati in un solo giorno. Il traffico sarà deviato su via Salvator Rosa.