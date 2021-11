Tangenziale di Napoli, chiusure notturne dello svincolo Vomero - Via Cilea

Tangenziale di Napoli informa che, per consentire attività di ispezione delle rampe di svincolo “via Cilea”, in orario notturno, sarà chiuso lo svincolo esterno di entrata di Vomero per chi proviene da "Via Cilea" e chiuso anche lo svincolo esterno di uscita verso "Via Cilea", nelle quattro notti consecutive dal 9 al 13 novembre.

Questi i dettagli delle chiusure:

- dalle ore 22,00 del 9/11/2021 alle ore 6,00 del 10/11/2021;

- dalle ore 22,00 del 10/11/2021 alle ore 6,00 del 11/11/2021;

- dalle ore 22,00 del 11/11/2021 alle ore 6,00 del 12/11/2021;

dalle ore 23,00 del 12/11/2021 alle ore 6,00 del 13/11/2021, nello svincolo “Vomero”, verrà chiusa al traffico la rampa d’uscita “via Cilea” (per i veicoli provenienti dai caselli “Vomero”, rampa d’uscita alternativa consigliata “via Caldieri”) e verrà chiusa al traffico la rampa d’ingresso “via Cilea” (per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria, rampa d’ingresso alternativa consigliata “via Pigna/via Caldieri”).