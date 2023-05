Lavori nel centro di Napoli, istituito dispositivo temporaneo di circolazione per giovedì 1° giugno

Per interventi urgenti di manutenzione stradale, la Municipalità I di Napoli ha istituito un dispositivo temporaneo di circolazione veicolare nella zona di Chaia per giovedì 1° giugno 2023.

Nel dettaglio il dispositivo prevede in via Alabardieri, nel tratto tra l'incrocio con vico II Alabardieri e la confluenza con Piazza dei Martiri:

• l'interdizione del transito veicolare per la giornata del 01/06/2023 dalle ore 8:00 alle ore 16:00 e comunque fino a cessate esigenze, ad esclusione dei veicoli di emergenza e di soccorso;

• l'inversione del senso di marcia in via Alabardieri dall'incrocio con vico II Alabardieri fino a all'incrocio con via Bisignano;

• l'inversione del senso di marcia di via Bisignano dall'incrocio con via Alabardieri fino all'incrocio con via Carlo Poerio;

• l'inversione del senso di marcia di via Carlo Poerio nel tratto dall'incrocio con via Bisignano fino alla confluenza con Piazza dei Martiri;

• indirizzamento del transito veicolare in via Calabritto da Piazza dei Martiri fino alla confluenza con Piazza Vittoria con l'apertura temporanea del varco.