Scuole, De Luca: "Attenzione, sta girando una notizia totalmente falsa"

L'avviso del Presidente della Regione Campania via social

"Attenzione. Questa notizia che sta girando è totalmente falsa". Così Vincenzo De Luca, attraverso i social, ha voluto mettere in guardia i cittadini e gli studenti campani da alcune 'fake news' girate in rete nelle ultime ore sulle scuole.

"Per avere tutti gli aggiornamenti sulle nostre decisioni riguardo alla scuola e più in generale riguardo a tutte le misure per la prevenzione e il contrasto dell’epidemia, consultate e seguite sempre i siti e le pagine social ufficiali della Regione Campania", ricorda il Presidente della Regione Campania.