Vomero, rampa di collegamento alla Tangenziale di via Caldieri chiusa dalle 22 alle 6 per circa 10 giorni

Con un'ordinanza dirigenziale, il Comune di Napoli ha istituito dal 20/02/2023 al 02/032023 nella fascia oraria 22.00 – 6.00, il divieto di transito veicolare sulla la rampa di collegamento alla Tangenziale di via Caldieri.

Tangenziale di Napoli S.p.A., causa espletamento lavori di adeguamento statico del viadotto Arena Sant'Antonio, ha necessità d'installare un cantiere mobile con la chiusura della rampa di via Pigna per 15 giorni lavorativi, dal 20/02/23 al 03/03/23, in orario notturno dalle ore 22.00 alle ore 06.00;

Per immettersi in Tangenziale non sarà pertanto possibile utilizzare la rampa di collegamento su via Caldieri, che sarà chiusa al traffico, ma si dovrà proseguire a destra in direzione via Pigna, proseguire lungo il tunnel del raccordo della Perimetrale Soccavo- Pianura e quindi ricollegarsi alla rampa che immette alla Tangenziale.

Tangenziale S.p.A. si farà carico di predisporre la segnaletica necessaria, compresa quella d'indicazione del percorso alternativo.