Chiusura Cinema Arcobaleno, de Magistris: "Ferita per la città. Governo batta un colpo"

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, parla della chiusura del Cinema Arcobaleno: “La prospettata chiusura del cinema Arcobaleno è una ferita per la città. Non si può accettare in tempi di pandemia culturale la chiusura di una sala cinematografica, a Napoli che è il primo set cinematografico all’aperto d’Italia. Nemmeno si può sospettare che la chiusura sia dovuta all’insostenibilità dei costi dovuti agli effetti della pandemia sanitaria.

Il Governo batta un colpo. Metta in campo misure economiche adeguate per scongiurare la chiusura degli spazi culturali. In questo anno si è avuta l’impressione che per i Governi la cultura sia qualcosa a cui si possa rinunciare. La cultura non è intrattenimento, è vita e lavoro. Scongiuriamo quindi la chiusura del cinema Arcobaleno.”

Cinema Arcobaleno, il saluto ai clienti

A cinque anni e mezzo dalla riapertura nell'agosto 2015, il Cinema Arcobaleno al Vomero ha chiuso nuovamente i battenti. Stavolta in maniera definitiva.

Con un messaggio sui social, la direzione del cinema ha voluto salutare la sua clientela: "Gentilissimi clienti e abbonati, siamo veramente dispiaciuti di comunicarvi, dopo 6 anni, la chiusura della gestione da parte del Plaza del Cinema Arcobaleno. Grazie a tutti coloro che hanno creduto e sostenuto quest’impresa. Porteremo sempre il ricordo di questi, difficili, ma bellissimi anni. Ci scusiamo e ringraziamo i nostri clienti e abbonati, così come tutti gli studenti che hanno affollato in tante mattinate le sale del Cinema Arcobaleno. Tutte queste attività riprenderanno con più vigore presso il Cinema Plaza. A tutti gli abbonati del cineforum Arcobaleno e a coloro che hanno un voucher comunichiamo che potranno essere convertiti in abbonamenti Plazaforum, utilizzati presso il cinema Plaza o rimborsati appena l’enorme emergenza sanitaria permetterà la riapertura dei cinema".