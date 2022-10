Cimiteri Monumentale, Nuovissimo e Pietà: chiusura per interventi manutentivi urgenti

In relazione ai siti cimiteriali Monumentale, Nuovissimo e Pietà, il Comune di Napoli comunica la necessità di interdirne l'accesso con conseguente sospensione delle operazioni programmate di polizia mortuaria, per la giornata di martedì 11 ottobre 2022 a causa della effettuazione di urgenti interventi manutentivi nella cabina ENEL A (ubicata in prossimità dell'Emiciclo di Poggioreale).

Il personale della Citelum, della Metro, nonché dell'ENEL (questa direttamente impegnata nelle attività manutentive) potrà accedere nelle aree in oggetto senza distinzione alcuna tra luoghi chiusi ed aperti, mentre al personale della società Notaro Group srl sarà consentito l'ingresso esclusivamente nel cimitero della Pietà per le operazioni di taglio dell'erba nei relativi giardinetti.