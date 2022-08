Chiude lo storico panificio: un riferimento per tutti da 70 anni

Dopo 70 anni di gloriosa attività chiude lo storico panificio Pagliuca a Melito. A darne notizia, con un lungo post social, è il sindaco Luciano Mottola: "Dopo oltre 70 anni di ininterrotta attività, chiude lo storico panificio Pagliuca di via Matteotti. Una notizia che ci rattrista ma che allo stesso tempo ci porta indietro nel tempo in una Melito che ormai non c’è più. Una città dedita al lavoro come lo sono stati gli instancabili Gaetano ed Amalia Pagliuca, che sin dal secondo dopo guerra hanno sfornato pane tutti i giorni diventando punto di riferimento per i melitesi e per i tanti che giungevano a Melito soltanto per deliziarsi delle bontà artigianali prodotte. Qualche ora fa mi è stata comunicata la notizia da alcuni familiari.

Non ci sono più le condizioni per tenere aperto sin dalle prime luci dell’alba il panificio. L’età avanza per Stefano ed i sacrifici di una vita si fanno sentire, mentre le figlie hanno ormai preso altre strade, decidendo di non portare avanti l’attività di famiglia. Ed in più si è aggiunta la crisi economica che ha fatto sì che nessun imprenditore si facesse avanti per rilevare l’attività. Chiude così i battenti il panificio fondato nel 1950 da Gaetano ed Amalia Pagliuca, destinato però a restare nella storia di Melito. Una Melito che si spera posso tornare almeno per ritrovare quelle condizioni di vivibilità che facevano della nostra città un posto accogliente e commercialmente produttiva.".