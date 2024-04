Storico bar chiude dopo 68 anni: "Lo rimpiangeranno in tanti"

Dopo 68 anni chiude una delle attività più note di Pozzuoli. Lo storico Bar Olimpo, in via Artiaco, infatti, chiude i battenti. La notizia ha scosso l'intera comunità che in queste ore sta ricordando la storica attività con diversi post anche sui social. Uno di questi, molto commovente, porta la firma di Rosario, grande amico dell'ultimo gestore del bar Salvatore Olimpo.

Queste le sue parole: "In fondo è solo un Caffè 1956 - 2024 Chiude il Bar Olimpo Sono 68 anni di ininterrotta Attività del Bar Olimpo di Pozzuoli, il bar che ha accompagnato la mia infanzia, abitavo proprio di fronte, tanto che all'epoca, avevo 6 anni, mi ritrovai al Cardarelli, investito da una moto, mentre attraversavo la strada con uno scatolo, vuoto, di gelati Soave in testa, tipo mosca cieca, incidente che mi tenne in ospedale per mesi rischiando di rimanere invalido. Bar che ho ritrovato negli ultimi anni, grazie a Salvatore Olimpo , mio caro amico di infanzia, ultimo gestore, che ogni mattina, prima di andare al lavoro, si trova nei pressi del mio ufficio, mi preparava il suo ottimo caffè, per me, non solo per affetto, uno dei migliori caffè di Pozzuoli e non solo.

Il Bar Olimpo, per me era il classico Bar di quartiere, dove oltre a sfornare caffè era diventato una sorta di presidio sociale, molte le mamme che ne avevano fatto la base per i loro incontri, dopo aver portato il loro figli a scuola, così come numerosi professionisti della zona, lo hanno usato come punto di recapito di ogni cosa. Salvatore ha svolto, forse inconsapevolmente, una vera e propria missione sociale in un quartiere popolare, mantenendo anche bassi i suoi prezzi, un caffè seduto al tavolino 1,20, e le mamme, tante,

lo rimpiangeranno, così come lo rimpiangero' anch'io, ha sopportato i miei chiacchiericci, i miei silenzi, le mie frustrazioni, le mie critiche. GRAZIE di tutto Salvatore, ci vediamo per strada e sicuramente ci prenderemo un caffè, ma non sarà mai come quello che ogni mattina ci prendevamo insieme, perché spesso lui mi aspettava per prendere il suo caffè, anche perché mi diceva che con il beccuccio a due viene meglio, vero o meno che sia questa cosa, per noi era così. In fondo è solo un caffè".