Lungomare, ciclabile e percorso alternativo chiusi: "Senza alcuna comunicazione"

La denuncia è di Luca Simeone di NapoliPedala: da ieri non solo è chiusa la pista ciclabile sul lungomare Caracciolo, ma anche il percorso alternativo. E tutto senza che ci sia stato alcun avviso.

"Ogni giorno una persona che usa la bici a Napoli, sa che si sveglierà e troverà qualche ostacolo lungo il suo percorso – scrive ironico Luca Simeone, direttore del Napoli Bike Festival e Bicycle Mayor di Napoli - Oggi il capolavoro è clamoroso, chiusa la ciclabile sul lungomare Caracciolo e chiuso anche il percorso alternativo. Il tutto senza alcuna comunicazione, in entrambi le direzioni".

"Poi quando si sentono dichiarazioni di impegni, obiettivi, km di ciclabili da fare, pedonalizzazioni etc. con tempistiche che puntualmente vengono non rispettate, diffidate seriamente - conclude - Se non si ha la sensibilità né la capacità di essere sul pezzo su queste piccole questioni di vivibilità ordinaria, figuriamoci il resto".