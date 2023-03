Chiude il Teatro Sanità: "Abbandonati dalle istituzioni" |VIDEO

Spazio dichiarato non agibile perché situato in una Chiesa. In dieci anni ha realizzato laboratori con centinaia di giovani e adulti del Rione. Il direttore: "In sei mesi il Comune non ha fatto nulla"

Il Nuovo teatro Sanità chiude i battenti. Dopo dieci anni di attività si fermano gli spettacoli e i laboratori che hanno animato il rione sanità. Lo spazio in via San Vincenzo non è agibile, questa è la motivazione che ha portato le autorità a chiuderlo.

"Sapevamo benissimo che questo luogo non rispetta le regole di agibilità dei teatri classici - spiega Mario Gerardi, direttore del teatro - siamo in una chiesa e per questo motivo molti dei lavori strutturali che sono richiesti non possono essere fatti. È anche vero che noi facciamo un lavoro diverso rispetto a un teatro commerciale, svolgiamo un'attività con un profondo valore sociale. Da dieci anni chiediamo alla Curia e al Comune, i nostri padroni di casa, di metterci in regola. Fino ad oggi ci hanno permesso di andare avanti in deroga, finché qualcuno non ha deciso che la nostra esperienza doveva finire. Chi sia questo qualcuno ancora non lo abbiamo capito, l'unica cosa che posso dire è che in autunno abbiamo avuto una notifica da parte della polizia".

Dopo la notifica le attività laboratoriali sono state sospese, per poi essere annullate definitivamente a metà marzo. Un tempo, da novembre a marzo, in cui i responsabili del teatro non sono rimasti a guardare. "Ci siamo rivolti al Comune di Napoli - prosegue Gelardi - e il sindaco Manfredi ha affidato la nostra vertenza all'assessore Chiara Marciani. Credo che sei mesi sia un tempo sufficiente per poter mettere sul tavolo qualche idea e invece in questo periodo non è stato fatto assolutamente nulla".

Un tema, quello del Nuovo teatro Sanità che sarebbe stato possibile affrontare in questi dieci anni. Invece, l'amministrazione de Magistris non è mai riuscita a intraprendere un percorso di regolamentazione e quella Manfredi ha lasciato che questa esperienza si chiudesse. Né la Curia, né il Comune si sono mai resi disponibili ai lavori necessari. Eppure, il Nuovo teatro ha rappresentato un punto di riferimento importante per il rione Sanità. Sono centinaia i ragazzi del quartiere che hanno partecipato ai laboratori e sono andati in scena e recentemente era stato attivato anche un percorso per le mamme. I biglietti degli spettacoli hanno rappresentato per molti anni l'unica fonte di sostentamento delle iniziative.

Ora, la speranza è quella di trovare un nuovo spazio ma il rischio che il rione possa perdere il teatro è reale. "Siamo disposti anche a raccogliere i fondi necessari -afferma il direttore - non vogliamo trattamenti di favore ma un'opportunità per non gettare al vento quello che abbiamo costruito. Questo teatro esiste per il suo legame indissolubile con il quartiere ed è per questo motivo che spero di poter restare qui. Ma se non ci daranno questa possibilità, dovremo farcene una ragione".