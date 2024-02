Addio all'edicola della stazione Metro Solfatara di Pozzuoli. Quello che è stato per anni un vero e proprio presidio culturale di Pozzuoli e dell'area flegrea non sarà più in attività.

Alberto, l'edicolante, ha tenuto duro per tanto tempo. Stanchezza, situazione economicamente oramai insostenibile (questo ache in virtù dei lavori di ammodernamento che sta portando avanti Ferrovie dello Stato) hanno portato alla triste decisione.

Sono tantissimi della comunità di Pozzuoli che, sui social, stanno mostrando solidarietà e vicinanza all'edicolante, sottolineando quanto sia stato importante in questi anni e ringraziandolo per il suo lavoro.