Completato il piano chioschi per la vendita di cozze: “Sono l’oro nero della nostra città”

"Abbiamo completato il piano chioschi per la vendita delle cozze nella nostra città. Sono l’oro nero di Bacoli. Così aiutiamo i mitilicultori. Dal produttore al consumatore. Dal mare alla tavola. Buonissime, e tanto rinomate. Ma non c’era mai stata una regolamentazione che favorisse i punti vendita del più importante prodotto tipico della nostra città. Saranno più belli, caratteristici, funzionali, omogenei". Questo l'annuncio via social del sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione.

"Era una promessa che avevamo fatto a chi lavora, con sacrificio e passione, in questo settore. Siamo riusciti a mantenerla. Una boccata di ossigeno per il comparto enogastronomico locale. Perché il nuovo piano chioschi renderà le nostre unicità, coerenti con il percorso di rivalutazione turistica del territorio. Un percorso corale, partecipato, che attraversa le realtà economiche sul territorio e permetterà a coltivatori dirette di commercializzare il prodotto principe del territorio, con regole chiare ed uguali per tutti, creando nuove opportunità. Ed occupazione, valorizzando la filiera corta. A km 0. Siamo al fianco del comparto. E stiamo lavorando ad altre importanti iniziative per permetterne lo sviluppo. Preparatevi a nuove sorprese. Ringrazio l’assessore Vittorio Ambrosino ed il vicesindaco Marianna Illiano. Ringrazio la polizia municipale e l’ufficio tecnico. Ringrazio il presidente della Commissione assetto del territroio, Antonio Sepe, e tutti i componenti. Insieme, miglioriamo la nostra terra. Un passo alla volta", conclude il primo cittadino bacolese.