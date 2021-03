Neve e gelo, l'insolita foto di Alessandro Siani svela il suo futuro

"In questi momenti penso quando sono al mare con 40 gradi e, addirittura, prima di tuffarmi, metto il piede nell'acqua per capire se è fredda"

"Dal set del mio nuovo film “Chi ha incastrato Babbo Natale”; in questi momenti penso quando sono al mare con 40 gradi e, addirittura, prima di tuffarmi, metto il piede nell'acqua per capire se è fredda". E' il post pubblicato su Facebook da Alessandro Siani. L'attore e regista napoletano nella foto è in un luogo misterioso ricoperto di neve probabilmente nel Nord Europa.

Il film uscirà durante le feste di Natale 2021, nella speranza che, grazie alle vaccinazioni, il Covid allenti la morsa e si possa tornare nelle sale cinematografiche.