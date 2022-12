"Chi ama gli animali non li mangia": il messaggio di fronte all'Università

Dalla serata di ieri, all'esterno della facoltà di Ingegneria della Federico II di via Nuova Agnano a Bagnoli, è comparso uno striscione in difesa degli animali.

Il messaggio "Chi ama gli animali non li mangia" per la causa animale fa il paio con un altro manifesto apparso alcuni giorni fa non lontano, alla fine della galleria Quattro Giornate.

A pochi passi dai luoghi di Mergellina dove movida, traffico e velocità hanno portato alla morte di diverse persone investite da auto o moto, qualcuno aveva infatti esposto la scritta "+ bici + felici" a sostegno della mobilità ciclabile, poi ripresa da diversi attivisti nel corso del recente flash mob per una ciclabile umana su corso Umberto.