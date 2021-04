Covid, si apre un nuovo centro vaccinale a Lago Patria

Un nuovo centro vaccinale sarà inaugurato la prossima settimana a Giugliano, nella palestra dell'VIII Circolo didattico in zona Lago Patria. Lo ha fatto sapere il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, che ieri ha partecipato all'inaugurazione del centro vaccinale allestito nella palestra dell'Istituto "Rita Levi Montalcini", in via Antica Giardini, insieme al direttore generale della Asl Napoli 2 Nord Antonio d'Amore.

La struttura inaugurata ieri, ha spiegato Pirozzi, è "immediatamente operativa con la somministrazione di ben 330 dosi, che raggiungeranno nei prossimi giorni picchi di 500 vaccini al giorno". I due nuovi centri vaccinali, ha aggiunto Pirozzi, saranno in grado "di dare un'accelerata al Piano vaccini limitando i disagi all'utenza come capitati nella prima fase all'ospedale San Giuliano".