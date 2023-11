A Caivano la posa della prima pietra del nuovo centro sportivo che sorgerà nell'ex complesso Delphinia | VIDEO

I frullini del Genio militare che tagliano l’insegna. Poi la posa della prima pietra e le impronte delle mani dei militari e di due bambini. Un taglio netto al passato e un segno per il futuro come a dire “ci siamo”. È iniziata così la seconda fase dell'operazione di recupero dell'ex centro Delphinia di Caivano a cui hanno partecipato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Giovanbattista Fazzolari, il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il commissario straordinario Fabio Ciciliano e i vertici di Sport e Salute, il presidente Marco Mezzaroma e l’ad Diego Nepi Molineris.

Da simbolo del degrado e dell'abbandono l’ex Delphinia diventerà un centro sportivo e multimediale all'avanguardia che si estende su una superficie di ben 7 ettari, se si tiene conto anche del boschetto già risistemato dai carabinieri forestali. Alla posa della prima pietra hanno partecipato due bambini del quartiere che insieme ai rappresentanti delle forze dell'ordine hanno lasciato la loro orma della mano sul cemento fresco.

Subito dopo l’Ad di Sport e Salute Diego Nepi Molineris ha illustrato al sottosegretario Fazzolari come sarà il nuovo centro sportivo: “È importante far vedere che lo Stato c'è. Ma il segnale ancora più forte di letalità che stiamo dando è che non conviene sfidare il Governo, non conviene sfidare lo Stato, perché se qualcuno crede di intimorire lo Stato, di sfidare lo Stato, si ritrova davanti uno Stato ancora più deterrminato a portare a termine gli impegni che ha preso", ha detto il sottosegretario Fazzolari.

"Non solo abbiamo rispettato i tempi ma li abbiamo anticipati. Questo centro sarà un punto di riferimento nazionale che declineremo dovunque si manifesta il disagio", ha detto il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.



Completata, dunque, la prima operazione di bonifica da parte dell'esercito, ora gli uomini di Sport e Salute provvederanno alla ricostruzione che dovrà essere ultimata entro fine maggio per consentirne la fruizione a giugno secondo un preciso cronoprogramma finora rispettato con puntualità: "Quello di Caivano può diventare un modello replicabile, alcune iniziative per la riqualificazione di alcune aree le stiamo facendo su tutto il territorio nazionale. È la nostra mission e siamo orgogliosi di farlo. Abbiamo preso un impegno, quello di consegnare il centro sportivo entro la fine della primavera o l'inizio dell'estate, è un punto d'onore rispettare tale impegno. E' un nostro obbligo riqualificarlo e intendiamo farlo nei tempi che la presidenza del Consiglio ci ha indicato. L’intero progetto lo abbiamo chiamato “Illumina” proprio perché l’idea è quella di portare luce nei luoghi che oggi sono in ombra”, ha concluso il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma.

(video Carabinieri di Napoli)