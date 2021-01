Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Centro di prima accoglienza: terminati i lavori

Nella struttura di via De Blasiis intervento di manutenzione straordinaria per i locali residenziali e per la lavanderia sociale