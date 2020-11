L'ex dormitorio pubblico del Comune di Napoli diventa centro di Prima accoglienza. Situato in via de Blasiis, in centro storico, la struttura ha sempre funzionato solo in orario notturno per una sessantina di senza fissa dimora. Dopo il restauro, i posti del centro sono stati raddoppiati e aprirà anche alle ore diurne. Il progetto del Comune, infatti, è di non limitarsi all'accoglienza ma anche del reinserimento sociale delle persone.