Giuliana, non più vittima: "Sono rinata grazie ad un centro antiviolenza"

Il 25 novembre sarà la Giornata mondiale per la eliminazione della violenza sulle donne. Giuliana (nome di fantasia) ha raccontato all'Ansa la sua storia. Una vicenda che dà speranza a tutte le donne che ancora sono vittime di vessazioni e non riescono a ribellarsi ai loro aguzzini.

"Vivo una nuova vita e spesso lavoro prendendomi cura di chi ne ha bisogno". Ha 55 anni Giuliana, e vive in un comune della provincia di Napoli. Spiega i maltrattamenti – anche davanti ai figli – e le continue offese ricevute dall'ex marito, uomo dal quale oggi è separata.

"Perché non hai ancora cucinato? mi chiedeva. E ancora: Sei un'ignorante! e poi partivano pugni o schiaffi – spiega la donna – Mi accorsi ad un certo punto che lui aveva una vita privata tutta sua, non voleva neanche che io andassi a lavorare o a scambiare due parole con i miei parenti. Insomma, mi considerava a tutti gli effetti una sua serva".

Un giorno, poi, "con una forte spinta mi fece finire con la testa sul pavimento, provocandomi un ematoma". A quel punto i figli l'hanno spinta a denunciare, ed i carabinieri l'hanno indirizzata al Centro Antiviolenza 'Annabella Cozzolino'.

"Per la prima volta quest'estate sono andata al mare, prima non potevo", spiega. E oggi è in attesa che la giustizia faccia il suo corso con l'ex marito.