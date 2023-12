Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

La Parrocchia di San Giacomo si prepara con fervore e dedizione per accogliere una serata di piena solidarietà: "La Cena dei Poveri" del 23 dicembre. Questo evento, diventato tradizione decennale, é frutto dell'impegno costante di Don Ciro e dei volontari nella raccolta di donazioni alimentari da parte di generose attività commerciali, va oltre una semplice cena. È un atto di generosità e accoglienza che accoglierà persone indigenti e anziani soli per condividere un momento di vera comunità. Gli "ANGELI", volontari affettuosamente chiamati così, si prenderanno cura degli ospiti, intrattenendoli e rendendo questa serata un momento di allegria e conforto. A chiudere in dolcezza e calore umano la serata degli ospiti, saranno serviti pregiati panettoni artigianali grazie al contributo del Maestro Pasticcere Cosimo La Torraca. La Cena dei Poveri rappresenterà, come ogni anno, un segno tangibile di quanto la comunità di Calvizzano possa offrire in termini di unione e compassione. Quest'iniziativa, grazie alla dedizione costante di tante anime altruiste, rappresenta una vera luce di speranza. È un vero esempio di come il sostegno reciproco possa illuminare le vite di coloro che ne hanno più bisogno.