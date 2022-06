Grave lutto per Sandro Ruotolo: si è spenta la sorella Cecilia

Grave lutto per la famiglia Ruotolo. Si è spenta Cecilia, sorella del senatore e giornalista napoletano Sandro e del giornalista Guido.

L'annuncio è stato dato nella serata di giovedì dallo stesso Sandro Ruotolo sui social: "Oggi è un giorno triste per me e la mia famiglia. Si è spenta mia sorella Cecilia. Lo scrivo qui per ringraziare pubblicamente i tanti che hanno espresso la loro vicinanza avendo appreso la notizia da altri profili Facebook, che ringrazio. Restiamo umani".

Anche la pagina social del noto giornalista Michele Santoro, "Michele Santoro presenta", con un post su Facebook si è stretta attorno alla famiglia Ruotolo: "E' venuta a mancare la sorella di Guido e Sandro Ruotolo, Cecilia. Partecipiamo al loro dolore e a quello del fratello Carlo, della sorella Stefania e di tutta la famiglia".