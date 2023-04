Cavallo fugge e imbocca contromano la Tangenziale di Napoli: bloccato dalla Polizia Stradale

Singolare episodio questa mattina sulla Tangenziale di Napoli. Un cavallo è fuggito e ha imboccato contromano la tangenziale in direzione Pozzuoli, correndo tra le vetture che erano incolonnate verso Capodichino, nell'incredulità degli automobilisti.

L'animale - riferisce il Tgr Campania - è stato bloccato dalla Polizia Stradale, che ora è al lavoro per verificarne la provenienza.

