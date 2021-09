Cattelan e Serena Rossi: "Hai proprio rotto il c...."

"Mi hai proprio rotto il c.... cantano in prima serata su Rai 1 Alessandro Cattelan e Serena Rossi durante un segmento della trasmissione "Da grande". Lo scherzo non è piaciuto a tutti (anche se a molti ha divertito), visto che RaiUno è da sempre la tv nazionalpopolare per eccellenza con un pubblico in media più anziano rispetto ale altre reti.

"Abbiamo scritto una canzone per i genitori di tutto il mondo", aveva anticipato conduttore prima di iniziare a intonare le prime strofe, incarnando la noia di ogni genitore nel sentire in tv o sui dispositivi mobile ogni giorno sempre le stesse canzoni tanto amate dai figli.