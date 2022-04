L'addio di Un Posto al Sole a Catherine Spaak: "Quante risate sul set. Ciao dolcissima"

"Quante risate insieme sul set di Un posto al sole. Ciao dolcissima Catherine". Con un post su Instagram accompagnato da una foto mentre sorridono, Nina Soldano (Marina) ricorda Catherine Spaak, morta ieri dopo una lunga malatti all'età di 77 anni in una clinica romana.

L'attrice e presentatrice tv belga ha fatto parte del cast di Un Posto al Sole in passato e tutti gli attori della soap ricordano il suo garbo e la sua classe con grande affetto.

Il ricordo di Barbara D'Urso sui social

"Donna straordinaria, attrice ineguagliabile… L’ho sempre stimata per il rigore professionale e per la profonda sensibilità… Sono da sempre una sua ammiratrice, e lo sarò per sempre".

Graziella Pagano: "Ironica, libera e intelligente"

"Catherine Spaak è morta. Per me un grande dolore: avevamo la stessa età. Ci siamo conosciute giovanissime poi perse di vista e reincontrate più tardi. Catherine era ironica intelligente, libera, portava il peso della sua storia con leggerezza e malinconia. Una parte importante della mia vita va via con lei: Ciao Catherine", è il ricordo di Graziella Pagano, politica di Italia Viva.