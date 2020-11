Catello Maresca: “Sto lavorando a un grande progetto di impegno civile"

“Sto lavorando ad un grande progetto di impegno civile e ogni giorno faccio politica”. E' quanto dichiarato dal noto magistrato napoletano Catello Maresca, intervenendo nella trasmissione Barba&Capelli in onda su Radio Crc Targato Italia.

Sulla proposta di candidatura alle comunali di Napoli Maresca replica ironicamente: “Mi avvalgo della facoltà di non rispondere”.

Maresca ha parlato anche del rischio infiltrazioni criminali nelle proteste e nell’economia in crisi durante l'emergenza Covid: “Il tessuto sociale è purtroppo facilmente infiammabile da promesse mancate e poca chiarezza complessiva nella gestione dell’emergenza con balletto tra Stato, regioni e comuni. Questo ha provocato difficoltà e la situazione è esplosiva, va controllata per evitare scene violente con le infiltrazioni di chi non ha che a fare con la protesta. Più aumentano le zone rosse, più aumenta disagio e malcontento che purtroppo poi deve essere gestito”.

"Il rischio delle mafie nelle imprese è reale con indagini che lo hanno già certificato. La Campania ce lo insegna dopo il terremoto con il clan dei casalesi che fece il salto di qualità da mafia rurale a quella imprenditoriale. Nelle crisi le mafie diventano più potenti proiettandosi nel mondo legale per acquisire attività economiche”, ha concluso il magistrato.