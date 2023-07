Grande Fratello, casting a Napoli: tutte le informazioni per partecipare

Al via il Casting Tour di Grande Fratello organizzato da Wobinda Produzioni. La nuova tappa di queste Selezioni Ufficiali, alla ricerca di nuovi concorrenti per la prossima edizione del reality show di Canale 5, prodotto da Endemol Shine Italy, si terrà a Napoli, il 14 Luglio a Edenlandia in Viale John Fitzgerald Kennedy, 76, dalle ore 16:00.

Il Casting Tour realizzato da Wobinda Produzioni - su licenza di Endemol Shine Italy – prevede diverse tappe in giro per l’Italia. Le varie date e le modalità di partecipazione alle diverse tappe sono in continuo aggiornamento e sono visibili sul sito ufficiale www.grandefratello.mediaset.it e sui social Grande Fratello e Wobinda Produzioni nel link specifico WWW.wobindaproduzioni.com/selezioni-ufficiali-grande-fratello-tappe-casting. Si tratta, quindi, di un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del programma che ha cambiato la Storia della TV e che vorrebbero entrare nella casa del Grande Fratello come protagonisti.