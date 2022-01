Boom di presenze per partecipare ai casting all'Edenlandia: "Nuove selezioni a marzo"

Sono state oltre tremila le persone che si sono presentate ai casting all'Edenlandia per essere selezionati come comparse per i film di Sidney Sibilla (Mixed By Erry, Marco D’Amore (Napoli Magica) e Brando De Sica figlio di Christian e nipote di Vittorio (MIMI' -IL PRINCIPE DELLE TENEBRE).

Dieci ore di casting ininterrotto. Il commento degli organizzatori di Klab4 Film: "Siamo felicissimi per il successo! Il casting doveva terminare alle 17:00 ma Edenlandia Official ci ha consentito di poter continuare fino alle 21:00, per un totale di 10h di casting continuato. Persone presenti ci hanno poi comunicato di aver dovuto rinunciare per mancanza di tempo; ci dispiace molto non aver potuto fotografare tutti quelli che si sono presentati nonostante il freddo pungente! Presto ci saranno novità importanti che faciliteranno anche il metodo per proporsi e a marzo faremo un altro casting aperto a tutti. Intanto, Vi ringraziamo ancora una volta per la partecipazione di ieri! Proveremo ad accontentare quante più persone possibili senza dimenticare che non siamo un’agenzia, ma che lavoriamo direttamente per le Produzioni Cinematografiche e quindi per i Registi che fanno delle scelte. Grazie".