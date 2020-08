Il Castello delle Cerimonie riparte, smentita la chiusura del programma: c'è la data

Il Castello delle Cerimonie non chiude. Smentita dalla stessa Real Time e come già anticipato ieri da NapoliToday anche dai gestori della Sonrisa. La notizia è che c'è anche la data della nuova messa in onda del programma sui matrimoni: il 4 settembre.

Al momento non è chiaro quali puntate saranno mandate in onda, se quelle girate prima del lockdown o su come il Castello si è adeguato alle misure di sicurezza e di distanziamento in questo difficile momento storico per i matrimoni "napoletani". Probabilmente ci sarà un mix di entrambi i momenti.