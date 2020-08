Addio al Castello delle Cerimonie in tv

Brutte notizie per i fan de Il Castello Delle Cerimonie. Real Time avrebbe deciso di non mandare in onda altre stagioni del programma tv che in particolare quando era in vita don Antonio Polese riscosse un grande successo.

Sulla chiusura potrebbe aver influito l'emergenza Covid con l'annullamento della maggioranza dei matrimoni per i pericoli del mancato distanziamento sociale.

Ovviamente però Il Castello Delle Cerimonie rimane comunque aperto per tutti coloro che vorranno sposarsi in loco.