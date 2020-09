Castello dell Cerimonie torna in tv: anticipazioni delle nuove puntate

Dopo i problemi legati al focolaio del Coronavirus e alla morte della signora Rita, positiva al Coronavirus, torna il Castello delle Cerimonie su Real Time con la nuova stagione con i matrimoni fuori dal "comune".

ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA

Venerdì 11 settembre alle 23 andrà in onda il matrimonio ucraino-toscana di Rymma Kozakova e Giuseppe Biancolini, da Massa Carrara con vigore. Lei, bellissima 26enne, che vive da 15 anni in Italia e lui di 21 anni più grande. Hanno scelto di convolare a nozze alla Sonrisa per la sua "maestosità".

Gli spettatori potranno ammirare un matrimonio festoso con tanto di spogliarello che non ha nulla da invidiare a quelli napoletani.

Da segnalare anche la spendida location della cerimonia in chiesa di Rymma e Giuseppe nella Chiesa di Santa Maria di Pozzano a Castellamare di Stabia.