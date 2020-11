Castello delle Cerimonie, Imma Polese: "Cancellati tutti gli eventi. Davamo lavoro a più di 100 persone"

“Abbiamo cancellato ogni evento al Castello. Saranno 350-400. Questo 2020 è da dimenticare. Siamo al punto zero. Ormai ho perso il conto delle disfatta, tra cerimonie e matrimoni. Sogni spezzati e tutto quel lavoro sottratto alla filiera. Poco fa abbiamo chiuso un contratto per un matrimonio, la data è 30 giugno 2022. Siamo fermi completamente, E con noi dipendenti e fornitori. Diciamo che l’ultimo decreto ci costringe a pensare negativo, non riusciamo a trovare speranze o sorrisi. Abbiamo sempre avuto numero alti, davamo da lavorare a oltre cento persone. Quest’anno siamo al punto zero”.

E' la denuncia sulle pagine del settimanale Chi di Imma Polese, figlia di Don Antonio, il Boss delle cerimonie di Real Time.