"Guasto elettrico": Castel dell'Ovo chiuso fino a data da destinarsi

Castel dell'Ovo chiuso per un guasto elettrico fino a data da destinarsi. Brutta notizia per napoletani e turisti che avrebbero voluto visitarlo in questo weekend. La notizia, diffusa sul sito del Comune di Napoli, è stata rilanciata e commentata dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Borrelli: “Tanti i turisti e i cittadini delusi rimasti fuori proprio nel corso di un week end che ha fatto registrare tantissimi visitatori nella nostra città - si legge in una nota a firma congiunta con i consiglieri della I Municipalità Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci - Un danno d’immagine importante che arriva all’indomani della celebrazione di Napoli come città italiana più cliccata al mondo. Abbiamo chiesto un intervento urgente dei tecnici del comune per restituire questo gioiello monumentale ai cittadini nel più breve tempo possibile”.