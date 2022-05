Riapre Castel dell’Ovo: riprendono tutte le attività culturali previste

Riapre quest’oggi al pubblico Castel dell'Ovo, rimasto chiuso per alcune settimane per lavori urgenti di messa in sicurezza.

Riprenderanno tutte le attività culturali previste nel castello. L'accesso avverrà dall’ingresso in Borgo Marinari.

Il provvedimento di riapertura, dopo i crolli di calcinacci che avevano portato alla chiusura del sito il 13 aprile scorso, è stato emesso "al termine dell’installazione del percorso protetto finalizzato a rendere accessibile il castello con estrema urgenza per favorire la tempestiva ripresa delle attività e delle visite al sito", ha reso noto il Comune di Napoli.